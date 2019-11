Wirecard buhlt mit der Payment- und Banking-App "boon Planet" nun auch verstärkt um die Gunst von Privatkunden. Vor allem mit dem neusten Feature dürfte sich das digitale Girokonto des DAX-Konzerns von den meisten Konkurrenz-Angeboten absetzen. Besitzer eines digitalen "boon Planet" Girokontos sollen ab Anfang 2020 Zinsen in Höhe von rund 0,75 Prozent erhalten - eine Zinsrate, die es bei vergleichbaren Lösungen nicht gebe. Das teilte Wirecard am Montag in einer Unternehmensmitteilung mit.

Den vollständigen Artikel lesen ...