Der Immobilienkonzern Grand City Properties S.A. (ISIN: LU0775917882) plant für das Geschäftsjahr 2019 unverändert mit einer Dividende in der Spanne von 0,82 bis 0,83 Euro, wie am Montag bei Vorlage der Zahlen für die ersten 9 Monate 2019 bestätigt wurde. In diesem Jahr wurde die Dividende auf 0,77 Euro je Aktie (Vorjahr: 0,73 Euro) angehoben. Auf Basis des derzeitigen Aktienkurses ...

Den vollständigen Artikel lesen ...