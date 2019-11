Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Slowakei tritt heute mit der Versteigerung zweier Bonds am Primärmarkt auf, so die Analysten der Helaba.Seit August steige die Rendite der 10J-Benchmarkanleihe. Diese liege aktuell bei 0%. Die Trendlinie verlaufe heute bei -0,04%. Einen ersten Widerstand würden die Analysten an der Abwärtstrendlinie bei 0,38% sehen, welche ihren Ursprung im Oktober letzten Jahres habe. Zudem versteigere die belgische Schuldenagentur zwei Anleihen mit langen Laufzeiten. Bei der letzten Auktion der OLO 0,9% mit Laufzeit Juni 2029 hätten die Anleger eine Rendite von -0,26% erzielt. Der August-Aufwärtstrend sei intakt und so könnten die Investoren mit einer Rendite von knapp unter 0% rechnen. (18.11.2019/alc/a/a) ...

