Linz (www.anleihencheck.de) - Die Verbraucherpreise in der Eurozone stiegen im Oktober gegenüber dem Vormonat um lediglich 0,1%, im Vergleich zum Vorjahr um 0,7%, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Damit sei die Inflationsrate am niedrigsten seit beinahe drei Jahren. Ein guter Grund für die Fortsetzung der ultraexpansiven Geldpolitik der Europäischen Zentralbank, deren Inflationsziel bei 2% liege. Laut einer aktuellen Umfrage von Reuters würden 94% der Ökonomen damit rechnen, dass die EZB unter der neuen Präsidentin Christine Lagarde den geldpolitischen Kurs ihres Vorgängers Mario Draghi beibehalten werde. ...

