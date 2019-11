Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte gehen gut behauptet in den Montag. DAX und Euro-Stoxx-50 zeigen sich wenig verändert. Der DAX gewinnt drei Punkte auf 13.245 Punkte, der Euro-Stoxx-50 verliert einen Punkt auf 3.711 Punkte. Damit liegen die Jahreshochs bei beiden Indizes in greifbarer Nähe. In der Pole-Position steht aber erst einmal der TecDAX, dank starker Gewinne von Qiagen steigt er um 1,0 Prozent auf 3.030 Punkte. Damit steht er nur noch knapp unter dem 18-Jahreshoch von 3.049,6 Punkten aus dem September 2018.

Zum DAX heißt es, mit der Eröffnung bleibe zwar die Handelsspanne zwischen 13.140 und 13.308 Punkten weiter intakt. Sollte der Index aber über 13.308 Punkte auf neue Jahreshochs ausbrechen, sei ein Anlauf Richtung Allzeithoch bei knapp 13.600 Punkten möglich.

Gestützt wird die Stimmung von der Hoffnung auf eine Lösung des US-chinesischen Handelsstreits. Zudem hat die chinesische Notenbank einen wichtigen Leitzins zur Liquiditätsversorgung am Morgen gesenkt, das stützte die Stimmung an den asiatischen Märkten. Auch die Rekordvorlagen vom Dow Jones sprechen für eine gute Stimmung in Europa. Auf der Agenda stehen am Montag erst einmal keine nennenswerten Impulse für die Märkte. Von daher gehen Marktteilnehmer von einem technisch geprägten Handel aus.

TecDAX zurück über 3.000 - Qiagen und Nasdaq treiben

Der TecDAX profitiert vor allem von einem Plus von 12,2 Prozent bei Qiagen. Die Aktie kostet nun 38,20 Euro. Nach den DAX-Werten SAP, Deutsche Telekom, Infineon und Wirecard belegt Qiagen die Position fünf im TecDAX. Das Biotech-Unternehmen prüft angesichts des Übernahme-Interesses strategische Alternativen. Das Unternehmen berichtete von mehreren Interessenten.

Sollte der TecDAX ein neues Dekaden-Hoch über 3.050 Punkten erzielen, dürfte er aus technischer Sicht die Millenniums-Baisse nach der Jahrtausend-Wende weiter aufarbeiten. Damals hieß er allerdings noch Nemax-50.

Bieterkampf um die spanische Börse

Um die spanische Börse BME zeichnet sich eine Bieterschlacht ab. Die schweizerische SIX Group bietet 34 Euro je Aktie für die BME, eine Prämie von über 30 Prozent. Zugleich hat aber auch die französische Euronext Interesse geäußert. "Der Markt ist in Bewegung", so ein Marktteilnehmer. Die Konsolidierung unter den Börsenbetreibern gehe nun weiter. Die Deutsche Börse bleibe da aber wahrscheinlich zunächst außen vor.

Deutsche Börse steigen um 0,4 Prozent auf 137,60 Euro. Euronext ziehen um 1,3 Prozent an, London Stock Exchange um 1,7 Prozent. Die Aktie von BME schießt um 36,6 Prozent auf 34,60 Euro nach oben. Der Stoxx-Index der Finanzdienstleister legt um 0,8 Prozent zu und ist stärkster Gewinner unter den Branchenindizes.

Novartis leicht negativ gesehen

Grand City Properties zeigen sich nach ihren Zahlen unverändert. Der Immobilienkonzern hat den Ausblick bestätigt.

Novartis können sich gut behaupten. Der Pharmakonzern hat zwar einerseits die US-Zulassung für ein Medikament gegen Sichelzellen-Anämie erhalten. Novartis rechnet für das Medikament mit einem jährlichen Umsatz von über 1 Milliarde Dollar. Andererseits hat Novartis aber bei Entresto den so genannten primären Endpunkt verfehlt, weil es bei dem Herzmedikament keinen signifikanten Erfolg gab. "Bei einer Phase-3-Studie ist das klar negativ", so ein Händler.

Delivery Hero verbessern sich um 0,9 Prozent. Jefferies hat die Aktien des Essen-Onlinedienstes auf die Kaufliste genommen. Hellofresh steigen stärker um 5 Prozent.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.710,56 -0,03 -1,05 23,63 Stoxx-50 3.339,89 0,08 2,70 21,01 DAX 13.244,79 0,02 3,04 25,44 MDAX 27.377,37 0,66 178,63 26,82 TecDAX 3.029,95 1,03 31,03 23,66 SDAX 12.105,07 0,55 66,13 27,30 FTSE 7.312,91 0,14 9,97 8,54 CAC 5.932,45 -0,11 -6,82 25,40 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,33 0,01 -0,57 US-Zehnjahresrendite 1,85 0,02 -0,83 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:02 Fr, 17:59 Uhr EUR/USD 1,1065 +0,12% 1,1064 1,1045 EUR/JPY 120,56 +0,30% 120,47 120,17 EUR/CHF 1,0958 +0,21% 1,0947 1,0939 EUR/GBP 0,8544 -0,15% 0,8542 0,8562 USD/JPY 108,98 +0,20% 108,92 108,80 GBP/USD 1,2950 +0,26% 1,2949 1,2900 USD/CNH (Offshore) 7,0126 +0,09% 7,0132 7,0059 Bitcoin BTC/USD 8.435,26 -1,22% 8.421,76 8.456,01 ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 57,88 57,72 +0,3% 0,16 +19,6% Brent/ICE 63,26 63,30 -0,1% -0,04 +14,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.460,00 1.466,50 -0,4% -6,51 +13,8% Silber (Spot) 16,82 16,97 -0,9% -0,15 +8,6% Platin (Spot) 884,21 892,90 -1,0% -8,69 +11,0% Kupfer-Future 2,64 2,64 +0,1% +0,00 -0,2% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/ros

(END) Dow Jones Newswires

November 18, 2019 03:47 ET (08:47 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.