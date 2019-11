Das Börsenjahr 2019 neigt sich dem Ende zu und 2020 wirft bereits seinen Schatten voraus. In den USA wird insbesondere die Präsidentschaftswahl im Fokus stehen. Wie hoch sind die Chancen für Donald Trump, dass er wiedergewählt wird, und warum wird es im Handelskonflikt zwischen den USA und China so schnell keine richtige Einigung geben? Hier die Einschätzungen von US-Korrespondent Tim Schäfer am Rande des finanzbarcamps der comdirect bank in Hamburg.