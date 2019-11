Wirecard: Das nächste Haar in der Suppe

Die Wirecard-Aktie (WKN: 747206 / ISIN: DE0007472060) konnte zuletzt ein Wochenplus von rund 5 Prozent verbuchen. Allerdings scheint die ganz große Erholungsrallye für den TecDAX- und DAX-Wert entfernt zu sein. Auch weil im Fall des Zahlungsabwicklers aus Aschheim bei München immer irgendjemand ein Haar in der Suppe zu suchen scheint.

Zuletzt war es nicht in erster Linie die "Financial Times". Dieses Mal nahm sich das "Wall Street Journal" den SoftBank-Deal von Wirecard vor. Demnach habe SoftBank (WKN: 891624 / ISIN: JP3436100006) gar nicht selbst Geld in Wirecard gesteckt. Vielmehr hätten Wirecard-Mitarbeiter und ein Fonds die rund 900 Mio. Euro für das Wirecard-Investment aufgebracht.

