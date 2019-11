Das Boyaa Pokerturnier (BPT) Europa 2019 findet vom 5. bis 8. Dezember im King's Resort statt. Das garantierte Preisgeld beträgt 200.000 €. Wer noch Tickets ergattern möchte, muss sich beeilen, denn der Countdown läuft.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20191118005344/de/

(Photo: Business Wire)

Ein asiatisches Erlebnis, empfohlen von europäischen Spielern

Boyaa Interactive (Aktiencode 0434.HK) veranstaltete 2015 erstmals das BPT, um das online gespielte Social Poker zu erweitern und Nutzer weltweit, insbesondere in Südostasien, zu erreichen. Nun kommt die sechste Ausgabe des BPT nach Europa das interessante Angebot verkörpert ein fröhlicheres und modernes Image als übliche Pokerturniere und bietet Nebenveranstaltungen mit unterschiedlichen Buy-in-Stufen und herrlicher Pokal für die Gewinner.

Einige europäische Pokerspieler, die bereits an BPT teilgenommen haben, hoben hervor, dass an den BPT-Turnieren für gewöhnlich eine Vielfalt von Ländern vertreten ist und der Gastgeber versucht, Spieler aus möglichst vielen Ländern zu gewinnen. Die Wahl des King's Resort (Tschechische Republik) zeigt, dass es auch diesmal nicht anders sein wird.

6. Auflage des BPT asiatische und europäische Zusammenarbeit

Es ist nicht nur die sechste, sondern auch eine besondere Ausgabe, denn das BPT Europa 2019 ist aus einer engen Zusammenarbeit zwischen Boyaa Interactive und dem King's Resort, einem großen europäischen Veranstaltungsort, entstanden.

Boyaa Interactive geründete im 2004 und börsennotierte in Hongkong im 2013.Es ist seit vielen Jahren ein führender Entwickler von Karten- und Brettspielen in Asien. Sein Partner bei diesem Turnier, King's Resort, ist der größte Pokerraum Europas und seit 2017 Austragungsort der WSOPE, also durchaus eine interessante Kombination.

Anmeldung über mehrere Kanäle

Das Live-Turnier findet zwar vom 5. bis 8. Dezember statt, jedoch haben die Online-Qualifikation und die Ticketvergabe im September begonnen und werden Ende November enden.

Es gibt mehrere Möglichkeiten, ein Ticket für das live im King's Resort stattfindende Finale zu erhalten:

Teilnahme an den Online-Qualifiern des Spiels Texas Poker Boyaa (iOS, Google Play, Facebook). Es gibt lokalisierte Versionen für die folgenden Sprachen: Deutsch, Französisch, Polnisch, Spanisch, Portugiesisch, Italienisch und Englisch

Online-Anmeldung auf der Website des King's Resort

Teilnahme an Live-Satellitenturnieren

Die Spieler können das Spiel herunterladen und finden aktuelle Neuigkeiten auf der offiziellen Website:

Offiziellen Website des BPT: www.bpt.net/?homemedia

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20191118005344/de/

Contacts:

Boyaa Interactive (HongKong) Limited

Franklin Lin

bpt@boyaa.com

0086-0755-86387070