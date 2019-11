Obwohl es ein ständiges Auf und ab war, haben langfristige Investoren in den letzten zehn Jahren große Gewinne erzielt. Seitdem der legendäre Dow Jones Industrial Average, der technologielastige Nasdaq Composite und der S&P 500 im März 2009 ihre Tiefststände erreicht haben, erzielten sie eine Rendite von 319 %, 563 % bzw. 355 %. In Anbetracht der Tatsache, dass die historischen durchschnittlichen jährlichen Renditen von S&P 500 und Dow näher an 7 bzw. 5,7 % liegen, war das ein unglaublich guter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...