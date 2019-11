18.11.2019 - Die Nynomic AG (ISIN: DE000A0MSN11) hat die wichtigsten, noch vorläufigen Kennzahlen des dritten Quartals 2019 ermittelt. In den ersten neun Monaten wurde konzernweit ein Umsatz von ca. Mio. EUR 45,2 (2018: Mio. EUR 51,0; -11%) sowie ein EBIT von rund Mio. EUR 4,7 (2018: Mio. EUR 8,8; -47%) erzielt. Ursächlich für den in Relation zur Umsatzentwicklung überproportionalen Rückgang des EBIT waren in erster Linie überplanmäßige Investitionen der Gesellschaft in den Bereichen Marketing & Vertrieb sowie Produktentwicklung. Die ersten neun Monate des laufenden Geschäftsjahres verliefen, ...

