Einladung: Präsentation der LIGHT Battery - 2019

Donnerstag, 21. November 2019
Präsentation und Fragen & Antworten: 10:00 - 12:00 Uhr
Get-together: 12:00 - 14:00 Uhr

Wir laden Sie herzlich ein, unsere innovativen LIGHT Battery Module aus nächster Nähe zu erleben. Am 21. November möchten wir gemeinsam mit Ihnen einen weiteren Meilenstein in der Geschichte der LION Gruppe setzen: Nach einer umfangreichen Forschungs- und Entwicklungsphase werden wir die fertigen Testmodule im Hotel Sofitel, Raum Bogenhausen, ausstellen und präsentieren.

Tobias Mayer, CTO von LION Smart, wird den aktuellen Stand der Technik vorstellen und die Besonderheiten und technischen Kennzahlen der einzelnen Module ausführlich erläutern. Darüber hinaus wird Christian Kutscher, CEO der LION Smart GmbH, einen Einblick in die Zukunftspläne der LION Gruppe geben.

Erfahren Sie, was die neuen Modelle auszeichnet, welche Bedeutung diese in der LION-Unternehmensgeschichte haben und was die nächsten strategischen Schritte sind.

Auch das gesamte LION-Board wird anwesend sein und freut sich darauf, Sie am 21. November 2019 in Sofitel bei München, Nähe Hauptbahnhof begrüßen zu dürfen.

Alle Investoren sind herzlich eingeladen - bitte melden Sie sich per E-Mail unter info@lionemobility.com an.

LION E-Mobility AG
Lindenstraße 16
6340 Baar
Schweiz