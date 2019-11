Der Wert eines Unternehmens ergibt sich üblicherweise aus der Anzahl der Aktien multipliziert mit dem Aktienkurs. Die sogenannte Marktkapitalisierung sagt über den Wert des Unternehmens also mehr aus, als nur der Aktienpreis. In unterschiedlichen Ländern gibt es unterschiedliche Gepflogenheiten und Regeln. So muss in Deutschland der Wert einer Aktie bei Gründung oder im Zusammenhang mit einer Kapitalerhöhung immer mindestens 1,00 EUR betragen. Bei Unternehmen z.B. in den Niederlanden, Norwegen oder Kanada ist das anders und vor diesem Hintergrund können sogenannte Penny Stocks aus diesen Ländern, also Aktien mit einem Preis der eine 0 vor dem Komma hat, durchaus interessant sein.

