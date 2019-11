Mainz (ots) - Ein Dreifachansatz (3D-Ansatz) bestehend aus den Bereichen diagnosing, discussing und setting directions ist entscheidend, um effektiv und langfristig Gewicht zu reduzieren. Das zeigt eine aktuelle Subgruppen-Analyse der internationalen Studie ACTION IO (Awareness, Care, and Treatment In Obesity MaNagement - an International Observation). Sie ist die größte Studie ihrer Art, die Hindernisse für eine effektive Behandlung von Adipositas identifizieren soll. Die aktuellen Auswertungen wurden im Rahmen der diesjährigen Obesity Week in Las Vegas vorgestellt.Neueste Ergebnisse der ACTION IO Studie zeigen: Menschen mit einer diagnostizierten Adipositas erzielten ein besseres Ergebnis bei der Gewichtsabnahme (definiert als Abnahme von 5% oder mehr und Aufrechterhaltung des reduzierten Gewichts für mindestens ein Jahr) als solche, die nicht diagnostiziert wurden (42% vs. 35%).(1) Darüber hinaus konnten Patienten, die offen mit einem Arzt über ihr Gewicht sprachen (58%) und Kontrolltermine wahrnahmen (25%), mehr Gewicht reduzieren, als diejenigen, die darauf verzichteten (jeweils 53% und 21%).(1)"3D"-Ansatz: Diagnose, Gespräche und zielgerichtetes Therapie-Management"Es ist wichtig, dass wir Adipositas wie jede andere chronische Erkrankung behandeln, und zwar mit einem Dreifach ("3D"-) Ansatz aus: Diagnose, Gesprächen sowie kontinuierlichem Krankheitsmanagement mit klarer Zielausrichtung", erklärt Professor Dr. Matthias Blüher, Leiter der Adipositas-Ambulanz für Erwachsene am Universitätsklinikum Leipzig. "Um Patienten erfolgreich dabei zu unterstützen, Gewicht zu verlieren und es auch langfristig zu halten, müssen behandelnde Ärzte alle drei Bereiche gleichermaßen berücksichtigen."Arzt-Patienten-Kommunikation essentiell für effektive Gewichtsreduktion"Die ACTION IO Studie zeigt eine Reihe von Bereichen auf, die wir angehen müssen, um die Versorgung bei Adipositas zu verbessern," so Jesper Wenzel Larsen, Geschäftsführer Novo Nordisk Deutschland. "Mit der Initiative "Changing Obesity" stellen wir uns diesen Herausforderungen und setzen uns dafür ein, das Leben von Menschen mit Adipositas nachhaltig zu verbessern. Der Zugang zu wissenschaftlich fundierter und umfassender Versorgung ist ein wichtiger Bestandteil, um dieses Ziel zu erreichen."Die Hauptergebnisse der ACTION IO Studie wurden beim 26. European Congress on Obesity (ECO) in Glasgow und im Fachjournal "Diabetes, Obesity and Metabolism" veröffentlicht.(2) Die Daten der ACTION IO Subgruppen-Analyse werden auf der Obesity Week in fünf Abstracts präsentiert:1. Three "Ds" - Elements for Successful Weight Loss Outcomes: Roleof Healthcare Professionals (1)2. Misperceptions Towards Obesity Management in People WithObesity and Healthcare Professionals (3)3. Barriers to Weight Loss Discussions From HealthcareProfessionals: Results From ACTION-IO (4)4. Gender Differences in Attitudes Towards the Management ofObesity (5)5. Chicken or the Egg: Confidence and Motivation in People WithSuccessful Weight Loss (6) Über die ACTION-IO-StudieACTION IO ist die größte Studie ihrer Art, die die Hürden bei der Adipositas-Therapie aus Sicht von Patienten und Ärzten untersucht. Für die Studie wurden über 14.500 Menschen mit Adipositas sowie fast 2.800 Ärzte aus elf Ländern, darunter Australien, Chile, Israel, Italien, Japan, Mexiko, Saudi-Arabien, Südkorea, Spanien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und dem Vereinigten Königreich befragt. Damit ergänzt ACTION IO die wichtigen Ergebnisse der in den USA und Kanada durchgeführten ACTION-Studien. Die Daten helfen zu verstehen, welche übergreifenden Faktoren die Behandlung von Adipositas weltweit erschweren. Die länderspezifischen Ergebnisse ermöglichen es, effektive Maßnahmen für die Behandlung von Adipositas abzuleiten. ACTION IO sowie die ACTION-Studien aus den USA und Kanada wurden von Novo Nordisk unterstützt.ACTION IO wurde in "Diabetes, Obesity and Metabolism" veröffentlicht, hier zugänglich: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/dom.13752(2)Über AdipositasAdipositas ist laut WHO eine chronische Erkrankung (7), die eine langfristige Behandlung erfordert. Sie kann schwerwiegende gesundheitliche Folgen haben und mit einer verringerten Lebenserwartung einhergehen.(8,9) Adipositas-assoziierte Komorbiditäten umfassen unter anderem: Typ 2 Diabetes, Herzerkrankungen, obstruktives Schlafapnoe-Syndrom und bestimmte Krebsarten.(8,10-12) Adipositas ist eine komplexe, multifaktorielle Krankheit, die durch genetische, physiologische, psychologische, sozioökonomische und Umweltfaktoren entstehen kann.(13)Der weltweite Anstieg der Adipositas-Prävalenz ist ein Problem für das Gesundheitswesen und führt zu hohen Kosten für die Gesundheitssysteme.(13) 2016 wurden weltweit 13 Prozent der erwachsenen Männer und Frauen, d.h. über 650 Millionen Menschen, als adipös eingestuft.(7)Über Novo NordiskNovo Nordisk ist ein globales Unternehmen der Gesundheitsbranche und durch seine Innovationen seit über 95 Jahren führend in der Diabetesversorgung. Diese langjährige Erfahrung und Kompetenz nutzen wir auch, um Betroffene bei der Bewältigung von Adipositas, Hämophilie, Wachstumsstörungen und anderen schwerwiegenden chronischen Erkrankungen zu unterstützen. Novo Nordisk beschäftigt derzeit rund 42.200 Menschen in 80 Ländern. Die Produkte des Unternehmens mit Hauptsitz in Dänemark werden in über 170 Ländern vertrieben. Weitere Informationen unter www.novonordisk.de.Referenzen1. Dicker D, Alfadda AA, Auerbach P et al. Three "Ds" - Elementsfor Successful Weight Loss Outcomes: Role of HealthcareProfessionals [abstract]: ObesityWeek, Las Vegas, NV, USA, 4-8Nov, 2019. Abstract nr T-P-3358.2. Caterson ID, Alfadda AA, Auerbach P et al. Gaps to bridge:Misalignment between perception, reality and actions inobesity. Diabetes Obesity Metabolism. 2019; 21:1914-1924.3. Cuevas A, Alfadda AA, Auerbach P et al. Misperceptions TowardsObesity Management in People With Obesity and HealthcareProfessionals [abstract]: ObesityWeek, Las Vegas, NV, USA, 4-8Nov, 2019. Abstract nr T-P-3397.4. Hugues C, Alfdda AA, Auerbach P et al. Barriers to Weight LossDiscussions From Healthcare Professionals: Results FromACTION-IO [abstract]: ObesityWeek, Las Vegas, NV, USA, 4-8 Nov,2019. Abstract nr T-P 3403.5. Nawar R, Alfadda AA, Auerbach P et al. Gender Differences inAttitudes Towards the Management of Obesity [abstract]:ObesityWeek, Las Vegas, NV, USA, 4-8 Nov, 2019. Abstract nr T-P3437.6. Vázquez-Velázquez V, Alfadda AA, Auerbach P et al. Chicken orthe Egg: Confidence and Motivation in People With SuccessfulWeight Loss IO [abstract]: ObesityWeek, Las Vegas, NV, USA, 4-8Nov, 2019. Abstract nr T-P-3448.7. World Health Organization. Adipositas und Diabetes Fact sheetN° 311. January 2015. Online verfügbar unter:www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/. Zuletztaufgerufen: Oktober 2019.8. Whitlock G et al. Lancet 2009; 373(9669):1083-1096.
9. Peeters A et al. Annals of Internal Medicine 2003; 138:24-32.
10. Gami AS et al. Endocrinology and Metabolism Clinics of NorthAmerica. 2003; 32:869-894.
11. Eheman et al. Cancer 2012; 118:2338-66.
12. Wright SM, Aronne LJ. Causes of obesity. Abdominal Imaging2012; 37:730-732
13. Knoll, K.-P. / Hauner H. Gesundheitsökonomie der Adipositas2008; 4: 204-210.