Das Analysehaus Jefferies hat HSBC von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 691 auf 790 Pence angehoben. Der Konzernumbau dürfte die Eigenkapitalrendite bis 2021 deutlich antreiben, schrieb Analyst Joseph Dickerson in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Gewinnpotenzial für das gleiche Jahr bestätige das positive Bild./ag/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2019 / 14:54 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2019 / 14:58 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0020 2019-11-18/11:15

ISIN: GB0005405286