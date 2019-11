Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Qiagen nach mehreren Übernahmebekundungen für das Unternehmen auf "Hold" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Eine entsprechende Transaktion sei daher sehr wahrscheinlich, schrieb Analyst Oliver Reinberg in einer am Montag vorliegenden Studie. In diesem Fall dürfte sich der faire Wert der Aktien des Spezialisten für Probenvorbereitungs- und Testtechnologien für die molekulare Diagnostik auf 38 Euro belaufen./bek/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0021 2019-11-18/11:18

ISIN: NL0012169213