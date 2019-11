Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Dic Asset mit "Buy" und einem Kursziel von 15,25 Euro in die Bewertung aufgenommen. Das Portfolio des Spezialisten für Gewerbeimmobilien sei nach Jahren des Aufbaus einer Investment-Basis nun ausbalanciert und die Gewinne auf breitere Basis verteilt, hieß es in einer am Montag vorliegenden Studie des Investmenthauses. In der Bilanz habe das Unternehmen gleichzeitig die Schulden abgebaut./bek/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0022 2019-11-18/11:19

ISIN: DE000A1X3XX4