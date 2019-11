Original-Research: CEWE Stiftung & Co. KGaA - von GSC Research GmbH Einstufung von GSC Research GmbH zu CEWE Stiftung & Co. KGaA Unternehmen: CEWE Stiftung & Co. KGaA ISIN: DE0005403901 Anlass der Studie: Neunmonatszahlen 2019 Empfehlung: Halten seit: 18.11.2019 Kursziel: 98,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 20.05.2019, vormals Kaufen Analyst: Jens Nielsen, Alexander Langhorst Neunmonatszahlen 2019 über den eigenen Erwartungen Für die ersten neun Monate 2019 konnte die CEWE Stiftung & Co. KGaA einen sehr erfreulichen Geschäftsverlauf vermelden. So wuchs der Umsatz sowohl akquisitionsbedingt als auch organisch erneut kräftig um knapp 9 Prozent. Und auch das EBIT verbesserte sich deutlich, wobei wir es als besonders positiv erachten, dass diese Entwicklung von allen Geschäftsfeldern getragen wurde. Entscheidend für die Erreichung der Unternehmensziele ist allerdings letztlich wie immer das nun laufende vierte Quartal mit dem wichtigen Weihnachtsgeschäft, in dem CEWE zuletzt 40 Prozent der Erlöse und den gesamten Jahresgewinn erwirtschaftete. Auf Basis rollierender Zwölfmonatszahlen liegt CEWE per Ende September beim EBIT mit 57,5 Mio. Euro bereits im oberen Bereich der Guidance. Dabei hat das EBIT in der Vergangenheit im Schlussquartal stets um jeweils gut 2 bis knapp 8 Mio. Euro gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum zugelegt. Daher sind wir optimistisch, dass der Fotospezialist auch in diesem Jahr wieder sämtliche Ziele erreichen oder auch übertreffen wird. Dabei bleibt die Gesellschaft trotz der Bilanzverlängerung infolge der Erstanwendung von IFRS 16 sowie der WhiteWall-Übernahme mit einer Eigenkapitalquote von 46,2 Prozent zum 30. September solide aufgestellt. Die erwartete Dividendenrendite der CEWE-Aktie beläuft sich derzeit auf ordentliche 2,3 Prozent. Vor diesen Hintergründen sowie auf Grundlage unserer erhöhten Schätzungen und der positiven Zukunftsaussichten setzen wir unser Kursziel für die CEWE-Aktie auf 98 Euro herauf und erachten das Papier auf dem aktuellen Kursniveau nach wie vor als eine gute Halteposition. Als sehr positiv werten wir in diesem Zusammenhang auch, dass CEWE aufgrund der Qualität des Reportings und der IR-Arbeit jüngst bei der vom manager magazin vergebenen Auszeichnung "Investors' Darling" nach 2018 auch in 2019 wieder den zweiten Platz unter den SDAX-Unternehmen erreichen konnte. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/19409.pdf Kontakt für Rückfragen GSC Research GmbH Tiergartenstr. 17 D-40237 Düsseldorf Tel.: +49 (0) 211 / 179374 - 26 Fax: +49 (0) 211 / 179374 - 44 Büro Münster: Postfach 48 01 10 D-48078 Münster Tel.: +49 (0) 2501 / 44091 - 21 Fax: +49 (0) 2501 / 44091 - 22 Email: info@gsc-research.de Internet: www.gsc-research.de =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

