FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
BOLSAS Y MERCADOS EO 3 M6O ES0115056139
AB/FROM ONWARDS 18.11.2019 11:00 CET
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
BOLSAS Y MERCADOS EO 3 M6O ES0115056139
AB/FROM ONWARDS 18.11.2019 11:00 CET