Barrick Gold Corp. gab gestern bekannt, dass es seinen Anteil von 50% an den konsolidierten Kalgoorlie-Goldminen in Westaustralien an Saracen Mineral Holdings Ltd. für eine Vergütung von 750 Millionen Dollar verkauft wird. Saracen Mineral Holdings Ltd. ist ein gelistetes Goldunternehmen mit zwei Goldoperationen in der Kalgoorlie-Region Westaustraliens.



Barrick sei froh, ein gutes Ergebnis der Vereinbarung mit Saracen erreicht zu haben und ist zuversichtlich, dass das Unternehmen auch in Zukunft ein exzellenter Partner sein wird, so meinte der CEO.



Die Einnahmen durch den Verkauf werden dazu verwendet werden, die Bilanz von Barrick weiter zu verstärken, in die Zukunft des Unternehmens zu investieren und den Aktionären Erträge zu bieten.



Die Transaktion soll voraussichtlich im vierten Quartal 2019 abgeschlossen werden.



