Potsdam/Berlin (pts010/18.11.2019/11:00) - Messe in Berlin mit Sloepen und Schaluppen der Marken ANTARIS und MARIL sowie Segelboote von SUNBEAM Yachts Gleich mit zwei Messeständen ist premium.boating Segelyachten und Schaluppen von 21. bis 24. November 2019 auf der MESSE BOOT und FUN Berlin vertreten. Der Bootshändler aus Potsdam stellt auf einem Messestand in Halle 1.2/Stand 250 Schaluppen der Marken ANTARIS und MARIL und auf dem anderen in Halle 25/Stand 310 SUNBEAM Yachten aus. Wer also an Sloepen und Yachten interessiert ist, wird auf der BOOT und FUN Berlin auf den Messeständen von premium.boating bestens beraten. Nach der BOOT und FUN Berlin steht für premium.boating schon das nächste Messe Highlight an. Denn vom 18.1. bis 26.1.2020 findet wieder die BOOT Düsseldorf statt. Dort wird premium.boating in Halle 17 am Stand C21 von SUNBEAM Yachts vor Ort sein und Interessierte als Händler beraten. premium.boating mit zwei Ständen auf der BOOT und FUN Berlin 2019 Der Bootshänlder aus Potsdam ist auf der BOOT und FUN Berlin 2019 groß vertreten. Mit zwei Messeständen bietet premium.boating eine umfangreiche Beratung für Interessierte. Für SUNBEAM Yachts stellt premium.boating in Halle 25 am Messestand 310 die Segelyacht SUNBEAM 22.1 aus. Interessierte können das Modell schon vorab auf folgender Webseite ansehen: https://premiumboating.de/boot/sunbeam-22-1/ Sloepen und Schaluppen von ANTARIS und MARIL Für alle, die an einem gemütlichen Ausflugsboot interessiert sind, ist premium.boating mit dem größten Stand für Sloepen und Schaluppen auf der BOOT und FUN Berlin vertreten. In der Halle 1.2, am Stand 250, können Sloepen der Marken ANTARIS und MARIL bestaunt werden. Ausgestellt werden die Schaluppen MARIL 7NXT, MARIL 6NXT, ANTARIS Seventy7, ANTARIS Sixty6 und ANTARIS Fifty5. Mitarbeiter von premium.boating stehen am Messestand mit vielen Informationen über die Boote bereit. Es können auch Beratungstermine für den Zeitraum auf der Messe, vorab per E-Mail oder telefonisch bei premium.boating reserviert werden. Wer schon vorab einen Blick auf die Schaluppen werfen möchte kann sich auf der Webseite von premium.boating jederzeit informieren: https://premiumboating.de/ "boot Düsseldorf" - premium.boating am Stand vom SUNBEAM Yachts Von 18.1. bis 26.1.2020 findet wieder die BOOT Düsseldorf statt - premium.boating ist auch dort als Händler für SUNBEAM Yachten auf dem Messestand C41 in Halle 17 vertreten. Am Stand von SUNBEAM Yachten OG wird premium.boating als Bootshändler vor Ort sein. Interessenten können sich schon vorab einen Termin, via E-Mail oder telefonisch, für eine Beratung auf der BOOT Düsseldorf mit premium.boating reservieren. Über Premium Boating Segelyachten und Schaluppen - Eismann GmbH Offizieller Bootshändler für SUNBEAM Segelyachten und Schaluppen der Marken ANTARIS und MARIL in Potsdam, Berlin Brandenburg. premium.boating bietet Boote wie Sloepen, Tuckerboote und Yachten zum Kaufen. Auch gebrauchte Segelboote, Yachten und Motorboote stehen zum Verkauf. Premium Boating ist ein beliebter Bootshändler und Yachtmakler von der Ostsee bis in den Süden von Deutschland. Der Publikation bis 15.2.2020 wird zugestimmt. (Ende) Aussender: Premium Boating Segelyachten & Schaluppen Ansprechpartner: Dipl. Kfm. Björn Eismann Tel.: +49 30 609 38 494 E-Mail: bjoern.eismann@premiumboating.de Website: premiumboating.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20191118010

November 18, 2019 05:00 ET (10:00 GMT)