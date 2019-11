München (ots) - Joyn setzt auf Eigenproduktionen mit reichweitenstarken Social-Media-Stars: Ende des Jahres veröffentlicht die Streaming-Plattform zwei neue Formate rund um Rewinside und Slavik Junge, die seit Jahren Millionen Follower in den sozialen Medien begeistern. Mit "Slavik - Auf Staats Nacken" und "The Entertainers" erweitert Joyn sein Angebot für junge Zuschauer.Zu "Slavik - Auf Staats Nacken":Social-Media-Star wird Testimonial für das Arbeitsamt! Slavik Junge teilt seit Jahren täglich sein Leben mit mehr als einer Million Abonnenten auf Instagram und Youtube. Doch genau dieser Erfolg wird ihm fast zum Verhängnis. Denn trotz steiler Karriere hat er weiterhin Hartz IV bezogen und sieht sich mit dem Vorwurf des Sozialbetrugs konfrontiert. Die einzige Möglichkeit einer Anzeige zu entgehen ist, als Jobtester werbewirksame Videos für das Arbeitsamt zu produzieren. Joyn ist dabei, wenn Slavik in jeder Folge einen neuen Job im Auftrag des Arbeitsamts ausprobiert. So findet er sich unter anderem als Hausmeister in einem Stripclub, in einem Kosmetiksalon oder bei der Berliner Polizei wieder. Für die Produktion der acht Folgen zeichnet die good friends Filmproduktion in Kooperation mit Bratan Production verantwortlich. "Slavik - Auf Staats Nacken" startet am 26. November mit zwei Episoden wöchentlich auf Joyn.Zu "The Entertainers":Zwei Medienwelten kollidieren! Sebastian Meyer, besser bekannt unter dem Pseudonym Rewinside, zählt zu den Bekanntesten der Social-Media-Branche. Auf seinen unterschiedlichen Kanälen erreicht der 26-Jährige gut sechs Millionen Follower. Nun trifft er auf wahre Urgesteine der deutschen Entertainment-Landschaft, um von den Besten zu lernen: Wie haben sie es an die Spitze des Fernsehgeschäfts geschafft - und wie konnten sie sich dort halten? In den acht Folgen der Studio71 Produktion "The Entertainers" trifft Rewinside unter anderem auf Schlager-Ikone Heino, Kult-Moderator Hugo Egon Balder oder Komikerin Mirja Boes und betreibt auf authentische sowie unterhaltsame Weise Ursachenforschung. Welche Tipps und Tricks kann er den Profis entlocken? "The Entertainers" gibt es ab dem 09. Dezember wöchentlich auf Joyn.Über JoynDie Joyn GmbH, firmiert seit Mai 2019, ist ein 50/50 Joint Venture von ProSiebenSat.1 und Discovery. Joyn ist eine senderübergreifende Entertainment-Streaming-Plattform. Mit 55 Free-TV-Sendern im Live-Stream und als Mediathek bündelt Joyn die Inhalte der Free-TV-Sender von ProSiebenSat.1 und Discovery sowie 15 weiterer Content-Partner auf einer Plattform sowie einer App. Nutzer können Inhalte kostenlos und ohne Registrierung auf iOS- und Android-Geräten sowie im Web und über Smart-TVs abspielen. Ziel ist es, die beliebteste deutsche Streaming-Plattform zu werden. Bis zum Winter kommen kontinuierlich neue Features und Inhalte hinzu, unter anderem werden die Inhalte von maxdome in die Plattform eingebunden.Pressekontakt Joyn:Vanessa Frodl vanessa.frodl@joyn.de + 49 175 181 584 8Ann-Christin Brandtann-christin.brandt@joyn.de + 49 175 181 528 1Original-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134520/4442473