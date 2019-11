Nachdem im abgelaufenen Quartal 1,25 Milliarden US-Dollar Verlust angefallen sind, muss der strauchelnde Coworking-Anbieter Wework jetzt Stellen abbauen. Bis zu 6.000 Jobs sind in Gefahr. Der Büroraum-Anbieter Wework könnte bis zu 6.000 Stellen streichen, um seine Finanzen wieder auf Vordermann zu bringen. Die Stellenkürzungen sollen noch im Laufe der Woche offiziell verkündet werden, wie die New York Times berichtet. Demnach müssen 2.000 bis 2.500 Mitarbeiter in der Wework-Zentrale gehen. Weitere rund 1.000 Mitarbeiter sollen durch die Schließung von Nebengeschäften wie einer ...

