Münster (www.aktiencheck.de) - The NAGA Group-Aktienanalyse von Aktienanalyst Holger Steffen von SMC Research: Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der The NAGA Group AG (ISIN: DE000A161NR7, WKN: A161NR, Ticker Symbol: N4G). ...

Den vollständigen Artikel lesen ...