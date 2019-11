18.11.2019 - Der Spezialchemie-Konzern LANXESS (ISIN: DE0005470405) verkauft seinen 74-prozentigen Anteil an einer Chromerz-Mine im Rustenburg/Südafrika an Clover Alloys, einen südafrikanischen Anbieter für Chrom-Feinerze. Beide Unternehmen haben am 15. November 2019 eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnet. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die Transaktion bedarf noch der Zustimmung der zuständigen Behörden. Mit dem Abschluss der geplanten Transaktion rechnet LANXESS bis Ende 2020. Ein Anteil von 26 Prozent an der Mine verbleibt bei DIRLEM, der Minderheitsgesellschaft, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...