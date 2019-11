Die Deutsche Rohstoff AG (WKN: A0XYG7), eine Holdinggesellschaft für Rohstoff- und Bergbauunternehmen mit Schwerpunkt in Nordamerika, hatte zuletzt mit operativen Schwierigkeiten zu kämpfen, für die es selbst nicht einmal viel konnte. Das Entry-Standard-Papier senkte sich im August bei 12,45 Euro auf den tiefsten Stand seit Jahren.

Das soll sich nun ändern. Denn die Probleme bei der lokalen Gasverarbeitung in den USA scheinen beiseite geräumt. 2019 dürfte eine Art Übergangsjahr werden mit deutlich rückläufigem Umsatz und Gewinn. Dank zahlreicher erfolgreicher Bohrungen sprudelt das Öl wieder und 2020 will die Deutsche Rohstoff frisch finanziert wieder an die hohen Gewinne aus den Vorjahren anknüpfen.

Neue Anleihe: Deutsche Rohstoff will 100 Millionen Euro einsammeln

Die Deutsche Rohstoff ist eine Holdinggesellschaft für Rohstoff- und Bergbauunternehmen, deren Haupteinnahmequelle die Förderung von Öl und Gas ist. Der Schwerpunkt der Geschäftstätigkeiten der Tochterfirmen konzentriert sich dabei auf die USA. Dorthin sollen auch die Erlöse aus der bis zu 100 Millionen Euro schweren Platzierung der neuen Anleihe mit Laufzeit bis ins Jahr 2024 fließen, die interessierte Anleger bis 4. Dezember zeichnen können.

Die Deutsche Rohstoff machte klar, dass es sich bei den Produktionseinschränkungen ...

