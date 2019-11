Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Der bekannte Spirituosenhersteller Semper idem Underberg platziert eine Euro-Anleihe (ISIN DE000A2YPAJ3/ WKN A2YPAJ) mit Fälligkeit 18.11.2025 und einem Emissionsvolumen von 60 Millionen Euro, so die Börse Stuttgart.Die Anleihe biete einen Kupon von 4,00%. Die Kuponzahlungen würden im jährlichen Turnus stattfinden. Erstmals werde der Kupon am 18.11.2020 ausbezahlt. Der Mindestbetrag der handelbaren Einheit entspreche 1.000 Euro in kleinsten handelbaren Einheiten von ebenfalls 1.000 Euro. Creditreform stufe den Emittenten mit BB- ein. Die Anleihe sei durch den Emittenten vorzeitig kündbar. (Bonds Weekly Ausgabe 46 vom 15.11.2019) (18.11.2019/alc/n/a) ...

