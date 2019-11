Bonn (www.anleihencheck.de) - Der Preisdruck in der Eurozone bleibt ausgesprochen verhalten, so die Analysten von Postbank Research.Dies sei auch durch die Veröffentlichung der endgültigen Inflationsdaten für Oktober am Freitag bestätigt worden. Demnach sei die Inflationsrate - in erster Linie energiepreisbedingt - wie vorab gemeldet von 0,8% auf 0,7% gesunken. Die Kerninflationsrate habe leicht von 1,0% auf 1,1% zugelegt. Zweifel an ihrem jüngsten geldpolitischen Kurs dürften vor diesem Hintergrund unter den europäischen Währungshütern kaum aufkommen. ...

