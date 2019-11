Frankfurt (www.fondscheck.de) - Sie gelten als begehrter Maßstab für besondere Qualität und als eine der höchsten Anerkennungen für Fondsmanager: Die Sauren Golden Awards, so die Experten der Universal-Investment-GmbH in ihrer aktuellen Ausgabe von "ChampionsNews".Auch 2019 würden zu den ausgezeichneten Managern mehrere Fondspartner von Universal-Investment gehören. Die begehrten Goldmedaillen seien an insgesamt 128 Fondsmanager verliehen worden. Dabei hätten sechs die Spitzenbewertung von drei Sternen erhalten, 73 hätten zwei Sterne erhalten können und ein Stern sei an 49 Manager vergeben worden. ...

