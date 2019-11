München (ots) - Edward Michael "Bear" Grylls hat als Dokumentarfilmer und Survival-Spezialist bereits jede erdenkliche brenzlige Situation am eigen Leib erfahren - vom Erklimmen einsamer Antarktis-Gipfel über die Durchquerung der Nordwestpassage bis zur Motorschirm-Expedition im Himalaya. Für "Bear Grylls: Stars am Limit" nimmt der gestählte Abenteurer Hollywood-Größen, Entertainer und Models mit zu den gefährlichsten Orten unseres Planeten.National Geographic präsentiert "Bear Grylls: Stars am Limit" ab 26. Januar immer sonntags um 21.00 Uhr.Pressekontakt:Rosario SicaliPR & KommunikationFox Networks Group GermanyTel: +49 89 203049 121rosario.sicali@fox.comBildanfragen: bildredaktion@fox.comOriginal-Content von: Fox Networks Group Germany, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/107769/4442602