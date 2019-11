IDEMIA liefert die allererste Zahlungskarte aus Metall nach Belgien. Diese wurde Mitte November für die Elite- und Prestigekunden der Nagelmackers Bank eingeführt. Nagelmackers möchte ihren Elite- und Prestige-Kunden mit dieser neuen Zahlungskarte einen kostenlosen Spitzenservice bieten.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20191118005397/de/

(Photo: Business Wire)

Der Markt für Metallkarten boomt und wird bei wohlhabenden Kunden immer beliebter. Einer kürzlich durchgeführten weltweiten Befragung1 zufolge sind Metallkarten für 75% der wohlhabenden Verbraucher weltweit die Karte der Wahl. Die erstmalige Einführung solcher Karten auf dem belgischen Markt dürfte nun den Zuwachs von Metallkarten in Europa fördern.

Ist es darauf zurückzuführen, dass die Metallkarte schwerer ist als andere Bankkarten? Oder wegen ihres unverwechselbaren Klangs, wenn sie auf den Tisch gelegt wird? Aus welchem Grund auch immer, Banken vermarkten mithilfe von Premiumkarten aus Metall zunehmend ihre hochwertigen Dienstleistungen als Differenzierungsmerkmal.

Von IDEMIA mit modernsten Drucktechniken gestaltet, besteht die Mastercard World Elite der Nagelmackers Bank aus hochwertigen Materialien wie lackiertem Metall. Elite- und Prestigekunden (die beiden obersten Segmente des Invest Loyalty Program) erhalten mit dem Wealth Scan bereits einen individuellen Service von der Nagelmackers Bank. Dabei handelt es sich um ein Instrument, das eine umfassende und detaillierte Aufgliederung ihrer Vermögenswerte und den Zugang zu exklusiven Veranstaltungen ermöglicht. Als weiteren Vorteil bietet diese neue Kreditkarte ihnen nun die Inanspruchnahme eines Concierge-Services und eines umfassenden Versicherungsschutzes. Außerdem können sie mit der allerersten Metallkarte in Belgien die wichtigsten Flughafenlounges kostenlos nutzen.... all dies sind Beispiele für die vielen Dienstleistungen, die das Leben der Elite- und Prestigekunden angenehmer machen.

Amanda Gourbault, Executive VP des Geschäftsbereichs Financial Institutions von IDEMIA, sagte: "Die erste Metallkarte in Belgien ist für die Verbreitung von Metallkarten in Europa ein großer Fortschritt. Wir freuen uns, mit unseren Spitzentechnologien für individuelle, auf die Anforderungen der Verbraucher zugeschnittene Dienstleistungen Geschichte in diesem Markt zu schreiben. Metallkarten bieten mehr als gewöhnliche Zahlungskarten; sie verleihen den Karteninhabern ein gewisses Prestige und heben sie von der Masse ab

Yves Van Laecke, Private Banking Asset Management Director von Nagelmackers, ergänzte: "IDEMIA bietet die allererste Metallkarte für den belgischen Markt und durch die Partnerschaft mit dem Unternehmen bauen wir unseren Elite-Kundenservice aus. Unsere neue Mastercard World Elite zeigt, wie wichtig wir ihre Betreuung nehmen."

Über IDEMIA

IDEMIA, der weltweit führende Anbieter im Bereich "Augmented Identity?, stellt eine vertrauenswürdige Umgebung bereit, in der Bürger und Verbraucher gleichermaßen in der Lage sind, ihre täglichen Aktivitäten (wie z. B. Bezahlen, Vernetzen und Reisen) sowohl in der physischen als auch in der digitalisierten Welt auszuführen.

Die Sicherung unserer Identität ist in der Welt, in der wir heute leben, von allergrößter Bedeutung. Mit unserem entschiedenen Eintreten für "Augmented Identity?, eine Identität, die für Privatsphäre und Vertrauen sorgt und sichere, authentifizierte und verifizierbare Transaktionen gewährleistet, definieren wir die Art und Weise neu, wie wir denken, wie wir produzieren und wie wir eines der wichtigsten Güter unsere Identität für Personen oder Objekte nutzen und schützen, und zwar immer und überall dort, wo es um Sicherheit geht. Wir stellen "Augmented Identity? für internationale Kunden aus den Sektoren Finanzen, Telekommunikation, Identitätsdienste, öffentliche Sicherheit und IoT bereit.

IDEMIA beschäftigt 13 000 Mitarbeiter weltweit und hat Kunden in 180 Ländern.

Weitere Informationen finden Sie unter www.idemia.com Folgen Sie @IdemiaGroup auf Twitter

1 Weltweite Befragung, die 2019 von Edgar, Dunn Company unter 18.000 Personen in 18 Ländern durchgeführt wurde.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20191118005397/de/

Contacts:

Presse

Hanna Sebbah Havas Paris Idemia@havas.com