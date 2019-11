Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Kurz vor dem Jubiläumstreffen der Nato-Staaten in London hat Deutschland einen deutlichen Anstieg der Verteidigungsausgaben an das nordatlantische Verteidigungsbündnis gemeldet. Die deutsche Nato-Quote werde in diesem Jahr bei 1,39 Prozent der Wirtschaftsleistung liegen und 2020 auf 1,42 Prozent anwachsen, erklärte Ministeriumssprecher Frank Fähnrich. Im nächsten Jahr werden sich die deutschen Verteidigungsausgaben auf 50,3 Milliarden Euro nach geschätzten 47,9 Milliarden in diesem Jahr belaufen.

Bislang war die Bundesregierung von einem Anstieg der Verteidigungsausgaben auf 1,36 Prozent in diesem und 1,37 Prozent im nächsten Jahr ausgegangen.

Die Nato-Staaten haben sich 2014 in Wales dazu verpflichtet, ihre Verteidigungsstaaten bis 2024 auf 2 Prozent des Bruttoinlandprodukts zu steigern. Deutschland hat das Ziel jedoch abgeschwächt und strebt 1,5 Prozent bis 2024 und 2 Prozent im Jahr 2031 an.

Die USA und auch anderer Nato-Mitgliedsstaaten haben Deutschland dafür kritisiert, dass es trotz eines ausgeglichenen Haushalts die Verteidigungsausgaben nicht entsprechend der Nato-Vereinbarung steigert. Besonders US-Präsident Donald Trump hat Kritik an Deutschland geübt und eine unfaire Lastenverteilung im Verteidigungsbündnis beklagt.

Die Staats- und Regierungschefs der Nato-Länder werden sich vom 3. bis 4. Dezember zum 70-jährigen Jubiläum des Verteidigungsbündnisses in London treffen.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/apo

(END) Dow Jones Newswires

November 18, 2019 06:23 ET (11:23 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.