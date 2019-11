Markante Veränderungen in der Entwicklung von Designsoftware

nTopology gibt die neuste Version seiner Software nTop Platform 2.0 für Computational Modeling bekannt. Als einzige Engineering-Software bietet nTop Platform 2.0 Ingenieuren die Möglichkeit, Geometrie, Performance und Produzierbarkeit gleichzeitig in einem einzigen, wiederholbaren Workflow zu beurteilen. Dieses Major Release beinhaltet die Unterstützung vorgefertigter, anwendungsspezifischer nTop Toolkits, mit denen Ingenieure die leistungsfähigsten Funktionen der Software schnell erlernen und direkt anwenden können.

An array of metal 3D-printed passive heat sink examples for an electronics application that were designed with nTop Platform 2.0. The software created a Design of Experiments (DOE) that generatively designed a series of Triply Periodic Minimal Surfaces (TPMS) with optimal surface-area-to weight ratios. nTop Platform simplifies the generation and analysis of complex structures like these for a wide range of high performance thermal and structural applications and delivers the sliced data that guides the laser in the layer-by-layer 3D-printing process. (Photo: Business Wire)