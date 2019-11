Die Wasserstoff-Welle erfasst die Salzgitter AG (WKN: 620200): Gemeinsam mit Siemens (WKN: 723610) will Salzgitter-Boss Prof. Heinz Jörg Fuhrmann sein Unternehmen als "Vorreiter" in der Zukunftslösung für saubere Stahlproduktion positionieren.

Weniger Emissionen dank Wasserstoff

Der Energiespeicher Wasserstoff ermögliche laut heutiger Meldung, "signifikante CO2-Reduzierungen" bei der Stahlherstellung zu realisieren. So hat Salzgitter einen Auftrag über eine 2,2 Megawatt-starke PEM-Elektrolyse an Siemens vergeben. Die Anlage soll im vierten Quartal 2020 in Betrieb gehen und den kompletten gegenwärtigen Wasserstoffbedarf der Salzgitter-Tochter abdecken. Den notwendigen Strom liefern sieben Windkraftanlagen, die noch errichtet werden.

Salzgitter-Vorstandsvorsitzender Fuhrmann kommentiert:

Wir sind stolz darauf, Vorreiter der industriellen Nutzung von Wasserstoff ...

Den vollständigen Artikel lesen ...