Und noch ein Rekord an der Wall Street. 28.000 Punkte im Dow Jones. Fast beängstigend. Was ist noch realistisch in diesem Jahr? Wie hält der DAX mit inmitten von verhaltenen Umsätzen und doch viel aufkeimendem Optimismus? Fragen von Antje Erhard an Stefan Scharffetter, Baader Bank.