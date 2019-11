Der Erfinder Ludwig Roebel (Bild 1) konnte beim Einreichen seines Patentes kaum wissen, wie zahlreich sich seine Erfindung noch über 100 Jahre später in hochwertigen elektrischen Maschinen wiederfindet. Die Vorteile waren ihm allerdings sehr wohl bewusst. So war in seiner Patentschrift (Bild 2) aus dem Jahr 1912 zu lesen: »Ein Roebelstab ist ein Leiter für elektrische Maschinen, welcher aus zwei oder mehr Gruppen von flachen Teilleitern besteht, (…) die mit Hilfe von Kröpfungen (…) miteinander verflochten und verdrillt sind, so dass (…) daher in allen parallel geschalteten Teilleitern gleiche elektromotorische Kräfte induziert und Wirbelströme vermieden werden.«

Aufbau eines Roebelstabs

Bei der Roebelung eines Stabes werden mehrere, in Gruppen zusammengelegte, gegeneinander isolierte Teilleiter (Kupferleiter)

miteinander verflochten. Jeder Teilleiter ändert seine Position im Gesamtstab in gleicher Weise. Während einer Roebelung um 360° (im Vollkreis) durchläuft jeder einzelne Teilleiter innerhalb eines Stabes (standardmäßig nur im Nutteil) diese Drehung genau einmal, so dass er sich am Ende der Nut wieder an der gleichen Position befindet wie am Anfang. Durch diese gleichmäßige Positionsänderung aller Teilleiter wird einer ungleichmäßigen Stromverteilung im Leiter entgegengewirkt. Die damit verbundenen Stromwärmeverluste (Kupferverluste) werden damit verringert. Das ist insbesondere bei Generatoren höherer Leistung (bei Großgeneratoren) von entscheidender Bedeutung, da dieser Effekt mit zunehmender Leistung ansteigt ...

