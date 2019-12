Der Taiwan External Trade Development Council (TAITRA) wird Taiwans neueste Technologie zur Herstellung von professionellem Sportzubehör auf der ISPO Munich 2020, internationales Messegelände München, ausstellen. Im Vorfeld der Olympischen Spiele 2020 in Tokio verzeichnen Taiwans Textil- und Optikunternehmen seit der zweiten Jahreshälfte 2019 einen enormen Auftragszuwachs. Das in Taiwan hergestellte Zubehör wird von Athleten aus der ganzen Welt getragen, was die außergewöhnlichen Leistungen der taiwanesischen Fertigungsindustrie unterstreicht.

Taiwans Technologie zur Sockenherstellung hat die sportliche Leistung erheblich gesteigert

Mit seiner vorausschauenden Denkweise hat Taiwan eine Hochburg für die Strumpffertigung geschaffen Shetou, Changhua, Zentraltaiwan. Auf das Zentrum der Strumpfindustrie entfallen 90% der Strumpflieferungen für den internationalen Markt. In den letzten zehn Jahren haben die Hersteller mit Taiwans führenden Sportorganisationen bei der Entwicklung exklusiver Sportsocken zusammengearbeitet. Von den verwendeten Materialien bis hin zur Produktgestaltung haben die Branchenakteure das Bewusstsein für Sportsocken durch den Einsatz modernster Technologie völlig verändert. Im Gegensatz zu den meisten Produkten auf dem Markt, bei denen das verwendete Material oder der Stoff im Vordergrund stehen, haben die Strumpfhersteller aus Changhua eine neue Ära eingeläutet, indem sie die Produkte mit den Funktionen "Vorbeugung gegen Sportverletzungen" und "Steigerung der sportlichen Leistung" versehen haben. Bislang gibt es 200 Sockenfabriken in Changhua, der "Hochburg für Strumpfwaren" Taiwans. Von Baumwollsocken über druckvorbeugende Sportsocken bis hin zu Sportfunktionssocken finden diese hochwertigen Produkte, die mit fortschrittlichen Technologien hergestellt werden, die Anerkennung von Verbrauchern rund um den Erdball.

Das Marktpotenzial der professionellen Sportbrillenanpassung mit führender Technologie erschließen

Taiwans Brillenindustrie stellt seit Jahrzehnten modische und innovative Produkte her. Die Hersteller legen den Fokus auf Sportkorrekturfolien und setzen auf die Erforschung des seit langem unterbewerteten Marktes. Der breite Deckungsbereich und die große Krümmung der Linsen stehen bei Sportbrillen immer im Mittelpunkt, was die Herstellung von Sportbrillen mit Linsen für Myopie und Astigmatismus in technologischer Hinsicht erheblich erschwert hat. Durch die Erfindung der exklusiven Technologie zur Minimierung des "rhombischen Spiegeleffekts" in der Optik ist den taiwanesischen Herstellern mit ihren F&E-Kapazitäten die Produktion von marktfähigen Sportkorrekturfolien gelungen, die den Tragekomfort verbessern und das Blickfeld erweitern. Obwohl ausländische Hersteller mit verschiedenen Lösungen ähnliche Produkte entwickelt haben, liegt die Kundenzufriedenheit bei den weltweit führenden Produkten Taiwans bei mehr als 95%.

Taiwans Sportartikeltrends auf der ISPO Munich 2020 entdecken

Der TAITRA geht davon aus, dass Taiwans richtungsweisende Artikel mit der Ausstellung von mehr als 20 innovativen Produkten wie Handtüchern und Brillen für den Sportbereich große Aufmerksamkeit erzielen und Geschäftsmöglichkeiten schaffen werden. Taiwantrade wird auf der ISPO Munich 2020 vom 26. bis 29. Januar in der Messe München (Halle C5, Stand 510-7) ausstellen.

Über Taiwantrade.com

Taiwantrade.com ist das profilierteste B2B-Portal Taiwans. Es wird vom TAITRA betrieben und vom BOFT gefördert. TAITRA unterstützt taiwanesische Unternehmen bei der Stärkung ihrer Wettbewerbsfähigkeit auf dem internationalen Markt.

Weitere Informationen finden Sie unter:

Taiwan Hosiery Zone: https://hosiery.taiwantrade.com/

Taiwan Optical Zone: https://optical.taiwantrade.com/

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20191230005114/de/

Contacts:

Medien

Taiwan External Trade Development Council (TAITRA)

Bella Kuo

bellakuo@taitra.org.tw

+886-2-2725-5200 Ext.3935