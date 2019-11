Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Hapag-Lloyd nach Quartalszahlen von 34 auf 36 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Sell" belassen. Diese hätten sowohl seine als auch die Konsensschätzung überboten, schrieb Analyst Christian Cohrs in einer am Montag vorliegenden Studie. Ursache hierfür seien steigende Frachtraten gewesen. Die Papiere des Logistikers handelten aber gegenwärtig mit einem Aufschlag von 90 Prozent zum Buchwert./bek/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2019 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0040 2019-11-18/13:21

ISIN: DE000HLAG475