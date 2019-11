Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Papiere von Novo Nordisk kurz vor einem Kapitalmarkttag mit einem Kursziel von 450 dänische Kronen auf der "Conviction Buy List" belassen. Analyst Keyur Parekh erwartet von der Veranstaltung mit mehr Zuversicht, dass der Diabetes-Spezialist in einen neuen Zyklus des Umsatz- und Gewinnwachstums eintritt. Bis 2023 könne sich der Umsatzanstieg bis auf 8 Prozent erhöhen, hieß es in einer am Montag vorliegenden Studie./bek/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2019 / 01:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0047 2019-11-18/14:01

ISIN: DK0060534915