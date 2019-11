BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsministerium Peter Altmaier (CDU) lädt Vertreter der Windenergie am Montagabend erneut zu einem Treffen in Berlin ein. Das zweite Branchentreffen finde um 19.30 Uhr im Bundeswirtschaftsministerium statt, wie das Ministerium mitteilte. Der erste Krisengipfel zur Windenergie hatte Anfang September stattgefunden.

Die Branche ist wegen des stockenden Ausbaus in der Krise, jüngst kündete der Windkrafthersteller Enercon den Abbau von 3.000 Stellen an. Umstritten in der großen Koalition ist die geplante Regelung für den bundesweiten Mindestabstand von 1.000 Metern zwischen Windrädern und Siedlungen. Altmaier will, dass diese Klausel schon ab fünf Wohngebäuden greift, auch wenn die Häuser noch gar nicht gebaut sind. Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) lehnt den Vorstoß ab.

November 18, 2019

