Lechwerke AG: Absicht einer konzerninternen Übertragung des Teilbetriebs Netzanlagen DGAP-Ad-hoc: Lechwerke AG / Schlagwort(e): Sonstiges Lechwerke AG: Absicht einer konzerninternen Übertragung des Teilbetriebs Netzanlagen 18.11.2019 / 14:15 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Die Lechwerke AG beabsichtigt, den Teilbetrieb "Netzanlagen" im Wege der Ausgliederung auf ihre 100 %-ige Tochter LEW Verteilnetz GmbH zu übertragen, die bislang Pächterin der Anlagen ist. Das hat der Vorstand am heutigen Tage auf der Basis von Strukturierungsüberlegungen entschieden, um eine stringentere Aufstellung zu gewährleisten und damit gleichzeitig veränderten regulatorischen Anforderungen in der Zukunft Rechnung zu tragen. Die Ausgliederung soll nur umgesetzt werden, wenn dies steuerneutral möglich ist und die Prüfung von weiteren Parametern zu einem insgesamt positiven Ergebnis führt. Darüber wird der Vorstand der Gesellschaft nach Abschluss der Prüfung entscheiden. Eine Ausgliederung bedürfte zudem der Zustimmung des Aufsichtsrates sowie der Hauptversammlung der Gesellschaft. Ansprechpartner: Norbert Wiedemann, Lechwerke AG, investor-relations@lew.de Tel.: 0821/328-4700 Augsburg, 18.11.2019 Der Vorstand --------------------------------------------------------------------------- 18.11.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Lechwerke AG Schaezlerstraße 3 86150 Augsburg Deutschland Telefon: 0821-328-4700 E-Mail: norbert.wiedemann@lew.de Internet: www.lew.de ISIN: DE0006458003 WKN: 645800 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 915449 Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 915449 18.11.2019 CET/CEST ISIN DE0006458003 AXC0178 2019-11-18/14:15