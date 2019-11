Von Tomi Kilgore

FRANKFURT (Dow Jones)--Boeing hat von Sunexpress eine Bestellung von 10 zusätzlichen Flugzeugen der Modellreihe 737 Max im Wert von 1,2 Milliarden US-Dollar erhalten. Sunexpress habe damit ihre Optionen in Festaufträge gewandelt, teilte der US-Flugzeughersteller am Montag mit. Die Order kommt zu den bisher bestellten 32 Maschinen der Max-Baureihe hinzu. Die Fluggesellschaft aus Antalya, die gemeinsam von der Lufthansa und Turkish Airlines betrieben wird, bietet Direktverbindungen zwischen Europa und der Türkei und anderen Zielen im Mittelmeer, dem Schwarzen Meer, Nordafrika und dem Roten Meer an.

Boeing hat derzeit immer noch mit den Flugzeugen der Baureihe 737 Max zu kämpfen. Seit März müssen diese immer noch weltweit am Boden bleiben, nachdem ein Flug der Ethiopian Airlines kurz nach dem Start abgestürzt war. Es war die zweite Katastrophe, die mit einem Flugzeug dieses Typs innerhalb von sechs Monaten geschah. Noch ist unklar, wann genau die 737 Max wieder in Betrieb gehen wird.

"Wir bedauern die Auswirkungen des Groundings der Max-Masachinen auf Sunexpress und ihre Passagiere", sagte Stan Deal, CEO von Boeing Commercial Airplanes. Boeing arbeite "hart daran, dass das Flugzeug wieder sicher in Betrieb gehen kann".

