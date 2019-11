Die Furcht vor US-Strafzöllen auf Autos hat den europäischen Anlegern am Montag die Kauflaune verdorben. Auch Zweifel an einer baldigen Einigung im Handelsstreit zwischen den USA und China drückten am Montag auf die Stimmung. Dax und EuroStoxx50 bröckelten um jeweils 0,1 Prozent auf 13.232 und 3708 Punkte ab.

