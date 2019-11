In China gibt es das Zahlen per Gesichtserkennung schon seit einigen Monaten. Nun könnte dieses Verfahren auch in Europa Einzug halten - zumindest, wenn es nach Nestlé geht. In Europa könnte bald das Zahlen per Gesichtserkennung, das es in China bereits seit einigen Monaten gibt, eingeführt werden. Entsprechende Tests werden derzeit von Nestlé durchgeführt. Tests in Barcelona Die angesprochene Testphase soll insgesamt drei Monate dauern und findet im sogenannten Concept-Store des Lebensmittelkonzerns in Barcelona statt. Darüber berichtet die Website All About Paymen...

