Ford hat seinen E-SUV Mach-E mit der Zusatzbezeichnung Mustang offiziell vorgestellt. Mit einer Reichweite von bis zu 600 Kilometern und moderaten Preisen will Ford Tesla angreifen. Der Ford Mustang Mach-E kann auch in Deutschland bereits konfiguriert und reserviert werden. Die Lieferung der ersten Fahrzeuge soll "spät im Jahr 2020" erfolgen. Ab 46.900 Euro wird der batterieelektrische SUV zu haben sein. Der Mach-E kommt zunächst in drei Modellvarianten. Zusätzlich zum Mustang Mach-E mit Heckantrieb wird es den Mach-E AWD mit Allradantrieb ab 54.0000 Euro sowie das ...

