Die Crowdinvestingplattform Marvest hat ihr drittes Schiffsinvestment gelauncht. Anleger investieren dabei in das 2006 gebaute Schiff MV Manisa Floye der in Bergen ansässigen Eos Bulk Invest AS. Über marvest.de soll eine erstrangige Finanzierung in Höhe von insgesamt 1,6 bis 2,0 Mio. Euro platziert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...