Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat DWS von "Equal-weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 31 auf 35,50 Euro angehoben. Analyst Bruce Hamilton rechnet in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie zu europäischen Vermögensverwaltern mit weiter zunehmender Risikofreude der Anleger. Neben Amundi sei die Deutsche-Bank-Tochter der größte Profiteur./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.11.2019 / 04:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000DWS1007

AXC0182 2019-11-18/14:47