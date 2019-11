IRW-PRESS: Voyager Digital Canada Ltd.: RoundlyX geht Partnerschaft mit Voyager hinsichtlich risikoarmer Kryptoinvestitionen ein

New York, 18. November 2019. RoundlyX (Coin Savage LLC), eine Spar- und Kryptoinvestitions-App, die es Benutzern ermöglicht, Kryptowährungen zu kaufen, indem ihre Kreditkartenkäufe aufgerundet und automatisch in die gewünschten Kryptoaktiva umgewandelt werden, die auf Coinbase gesichert und gespeichert werden, meldet seine neue Partnerschaft mit Voyager Digital LLC, einer Tochtergesellschaft des börsennotierten Unternehmens Voyager Digital (Canada) Ltd. (Börsenticker: VYGR.CN), über seine Tochtergesellschaft Voyager Digital LLC, einen lizenzierten Kryptoaktiva-Broker, der Investoren eine Komplettlösung für den Handel mit Kryptoaktiva bietet.

Mit dem Zugriff auf die Plattform von Voyager können RoundlyX-Benutzer über 30 digitale Münzen sicher handeln, speichern und vergleichen, sagt Steve Ehrlich, Co-Founder und CEO von Voyager Digital. RoundlyX-Benutzer werden nun Zugang zu einem größeren Kryptomarkt und einer erstklassigen Technologie haben, was ihnen Geld bei Handelstransaktionen mit geringem Risiko spart.

RoundlyX ist eine Spar- und Kryptoinvestitions-App, die sicherere automatisierte Mikroeinzahlungen ermöglicht, wobei Ihre Einkäufe auf den nächsten Dollar aufgerundet werden, um digitale Aktiva auf Coinbase zu kaufen. Sie geben den Benutzern auch die Möglichkeit, in Kryptoaktiva zu investieren sowie diese zu kaufen und zu verkaufen.

Die Partnerschaft von RoundlyX mit Voyager Digital wird dazu beitragen, die Masseneinführung von Kryptowährungen durch einfach zu bedienende Tools zu unterstützen. RoundlyX wird seine Kunden auch an die Benutzer von Voyager Digital verweisen, um Kryptokäufe und -transaktionen durchzuführen.

Unsere Benutzer werden nun Zugang zur umfassendsten verfügbaren Kryptoplattform haben, sagt Andrew Elliott, Co-Founder von RoundlyX. Voyager bietet bei Weitem den besten Kundenservice, einen unvergleichlichen Zugang zu den beliebtesten Aktiva und einen provisionsfreien Handel.

Über RoundlyX

Die Mission von RoundlyX besteht darin, die Akzeptanz digitaler Aktiva zu fördern, indem es Privatanlegern die Möglichkeit gibt, mit Tools für verantwortungsbewusste Investitionen zu arbeiten. Durch Tools wie Aufrundungsinvestitionen sind die Marktteilnehmer in der Lage, an der volatilen, jedoch aufstrebenden digitalen Anlageklasse teilzunehmen, ohne sich zu überfordern. Im RoundlyX-Dashboard können Benutzer ihre Portfolios an digitalen Aktiva an verschiedenen Partnerbörsen problemlos verwalten. https://www.roundlyx.com/

Über Voyager Digital (Canada) Ltd.

Voyager Digital (Canada) Ltd. ist ein Krypto-Asset-Broker, der Privatanlegern und institutionellen Investoren eine schlüsselfertige Lösung für den Handel mit Krypto-Assets bietet. Voyager bietet seinen Kunden die bestmögliche Abwicklung und eine sichere Verwahrung für eine große Auswahl an gängigen Krypto-Assets. Voyager wurde von etablierten Unternehmern der Wall Street und des Silicon Valley gegründet, die gemeinsam eine bessere, transparentere und kostengünstigere Alternative für den Handel mit Krypto-Assets auf den Markt bringen wollten. Bitte besuchen Sie uns unter https://www.investvoyager.com, wenn Sie weitere Informationen benötigen und die aktuelle Unternehmenspräsentation einsehen möchten.

