Das Senior Loan ist Teil einer Finanzierung in Höhe von 79,1 Mio. USD, die eine 10-stöckige Boutique mit gemischter Nutzung am St. Mark's Place 3 kapitalisiert

NEW YORK, Nov. 18, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Madison Realty Capital (MRC) hat ein Senior Loan in Höhe von 48,0 Mio. USD für die Förderung eines Finanzierungspakets in Höhe von 79,1 Mio. USD für die Entwicklung eines gemischt genutzten Büroprojekts am St. Mark's Place 3 in Manhattans East Village bereitgestellt.

Die Hana Financial Group, ein führendes südkoreanisches Finanzdienstleistungsunternehmen, stellte der Real Estate Equities Corporation (REEC), einem erfahrenen lokalen Bauunternehmer, zusätzliche 31,1 Mio. US-Dollar Mezzanine-Finanzierung zur Verfügung, um das Projekt vollständig zu kapitalisieren.

"Hana hat sich an uns gewandt, um den ersten Hypothekenkredit für dieses Finanzierungspaket zu vergeben, um unser starkes Baufinanzierungsprogramm und unsere Marktexpertise zu nutzen?, sagte Josh Zegen, Mitbegründer und geschäftsführender Direktor von MRC. "Unsere genaue Kenntnis der nationalen Kreditlandschaft ermöglicht es uns, mit globalen Finanzinstituten zusammenzuarbeiten, die Kapital in den USA bereitstellen. Wir stellen unsere Expertise in den Bereichen komplexe Strukturierung, Due Diligence und schnelle Ausführung sowie laufende Wartung und Vermögensverwaltung zur Verfügung.?

Die Entwicklungspläne von REEC sehen ein zehnstöckiges, 68.224 Quadratmeter großes modernes Boutique-Bürogebäude mit acht Stockwerken Bürofläche, einem Fitnesscenter, einer Dachterrasse und 7.886 Quadratmetern für Einzelhandel vor. REEC hat 2017 einen 99-jährigen Erbbaurechtsvertrag für die Immobilie abgeschlossen.

"Wir sind mit diesem Sponsor aufgrund seines ausgezeichneten Rufs und der erfolgreichen Durchführung ähnlicher Boutique-Mixed-Use-Projekte in Manhattan sehr vertraut?, fügte Zegen hinzu. "Wir freuen uns, diese hochwertige Büroimmobilie zu finanzieren und dass wir das Geschäft rechtzeitig abschließen konnten, um den Bedürfnissen des Kreditnehmers gerecht zu werden.?

Die Immobilie befindet sich an der Ecke St. Mark's Place und 3rd Avenue in einem Teil von Manhattans East Village, der in den letzten Jahren eine deutlich gestiegene Nachfrage nach hochwertigen Büroflächen aus einer Mischung von Mietern aus den Branchen Technologie, Finanzen, Recht und Family Office verzeichnen konnte.

Der Standort grenzt an 51 Astor Place, ein 400.000 Quadratfuß großes Büro- und Einzelhandelsobjekt, das von Minskoff Equities entwickelt wurde und in dem die Ankermieter IBM Watson und St. John's University ansässig sind, sowie an ein starkes Einzelhandels-Roster, zu dem auch Shake Shack, Flywheel, Bluestone Lane und Orange Theory gehören. Das Anwesen ist zu Fuß von der New York University, Washington Square Park und den U-Bahn-Linien R, W, 6 und L erreichbar.

"Dies ist ein erstklassiger Standort für Tech-Mieter, die eine vollständige Gebäudeidentität suchen, und für Boutique-Finanzdienstleistungsunternehmen, die auf der Suche nach gut verifizierten Class-A-Produkten außerhalb des Zentrums, aber in der Nähe des Transits sind?, fügte Zegen hinzu. "Wir freuen uns über die gestiegene Nachfrage nach dieser Art von Produkten und sind zuversichtlich, dass die Anlage gut positioniert ist, um vom weiteren Wachstum dieses Teilmarktes zu profitieren.?

Über Madison Realty Capital

Madison Realty Capital (MRC) ist eine Private-Equity-Gesellschaft für Immobilien mit Sitz in New York City, die sich auf Fremdkapital und Beteiligungsinvestitionsstrategien konzentriert. Das im Jahr 2004 gegründete Unternehmen MRC hat über 11 Milliarden USD in den Mehrfamilien-, Einzelhandels-, Büro-, Gewerbe- und Hotelsektor investiert. Das Unternehmen verwaltet Investitionen in den USA im Auftrag einer globalen Investorenbasis. MRC ist ein voll integriertes Unternehmen mit über 60 Mitarbeitern in allen Bereichen der Immobilieninvestition, -entwicklung und -verwaltung. MRC wurde unter anderem in die renommierte "Power 100?-Liste der New Yorker Immobilienunternehmen des Commercial Observer aufgenommen und wird konsequent als einer der führenden Baufinanzierer der Branche genannt.

Medienanfragen, Kontakt

Great Ink Communications: +1

Al Barbarino - al@greatink.com