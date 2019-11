Intuitive, visuelle Benutzeroberfläche kombiniert einheitliche, zielorientierte Führung und kanalübergreifendes Management für starke Kundenbindung

Airship, der Spezialist für Customer-Engagement-Lösungen, präsentiert heute Airship Journeys: Eine neue visuelle Schnittstelle, mit der Kundenbindung für Marketer deutlich einfacher und effektiver wird. Airship Journeys kombiniert die Leistungsfähigkeit visueller Sequenzierung und kanalübergreifender Kommunikation mit übersichtlichem Performance-Monitoring. So haben Marketer die Möglichkeit, Customer Engagement Flows mit wenigen Klicks zu erstellen, zu verwalten und anzupassen. Mithilfe der mobilen Echtzeitdaten von Airship sowie prädiktiver KI und Machine Learning (ML) können Marketer ihre Daten und Modelle jetzt schneller nutzen, um Multi-Channel-Sequenzen zu erstellen, die sowohl Kampagnen-Ergebnisse, als auch Kundenerfahrungen verbessern.

Mit Airship Journeys können Marketer schnell Multi-Channel-Message-Sequenzen erstellen und optimieren, um jeden Kunden zum richtigen Zeitpunkt mit der richtigen Nachricht zu erreichen, und das via Apps, Websites, E-Mail, SMS, Mobile Wallet und mehr. (Graphic: Business Wire)

Airship Journeys richtet sich an alle, die von den heutigen "Drag-and-Drop"-Tools frustriert sind. Diese liefern Diagramme, die oftmals schwer zu erstellen und noch schwerer zu verstehen, zu analysieren und zu ändern sind. Eine Airship-Umfrage vom November 2019 unter Marketern zeigt, dass mehr als 40 Prozent die ergriffenen Maßnahmen zur Verwaltung der digitalen Multi-Channel-Kommunikation für erfolglos halten. Mehr als die Hälfte gibt an, Schwierigkeiten zu haben oder ihre leistungsstärksten Journeys nicht identifizieren zu können. Over-Messaging ist für mehr als 70 Prozent ein Problem, während 55 Prozent sich auch Sorgen über Under-Messaging machen.

"Ältere Visual Builders wurden für eine E-Mail- und Desktop-orientierte Welt mit weitaus weniger Kanälen und weniger Bewusstsein für die individuellen Bedürfnisse des Kunden geschaffen", sagt Brett Caine, CEO und Präsident von Airship. "Die Versuche, diese Lösungen an die Erfordernisse der Gegenwart anzupassen, sind gescheitert. Heute geht es darum, eine mobile Kundenerfahrung zu liefern und jederzeit spontan auf die Situation des Kunden reagieren zu können und das auf zahlreichen Kanälen und bei einer viel stärkeren Erwartungshaltung im Hinblick auf Personalisierung und Relevanz. Airship Journeys bündelt ein Jahrzehnt an mobiler Expertise und bewährter KI in einem völlig neuen Ansatz. So stellen wir sicher, dass Marketer erfolgreich sind und ihren Kunden ein fantastisches Erlebnis bieten können."

"Airship Journeys macht es möglich, schnell Entscheidungen zu treffen und geschäftskritische Journeys zu jedem Zeitpunkt zu verwirklichen. Von Feature Adoption, über App Store Ratings oder die Erhöhung der Transaktionshäufigkeit in wichtigen Momenten des Lebenszyklus, dies alles ist durch die Kombination von Airship Journeys und der Anwendung unserer eigenen Vorhersagemodelle und historischen Daten möglich", sagt Sam Kirwan, App-Marketing Experte bei Ding.com. "Der große Vorteil ist, dass Journeys uns eine Menge Zeit spart, so dass wir Kohorten in verschiedenen Lebensphasen untersuchen und mehr Tests durchführen können, während wir unser Lifecycle-Marketing ganzheitlich umgestalten keine Kleinigkeit, wenn man bedenkt, dass unsere Kunden aus mehr als 140 Ländern stammen."

Sämtliche Kanäle können mittels Airship Journeys über eine Benutzeroberfläche verwaltet werden. So wird es für Marketer noch einfacher, die richtigen Botschaften an die richtigen Kunden über Apps, Websites, E-Mails, SMS oder mobile Wallets zu senden. Die Produktivität wird zudem durch einen Unified Message Composer erhöht, der es ermöglicht, Nachrichten einmal zu erstellen und dann über mehrere Kanäle zu versenden.

Der Open-Plattform-Ansatz von Airship erleichtert auch die Konsolidierung und Anwendung von Daten und Events über Kanäle und bestehende Systeme hinweg und ermöglicht eine präzisere Segmentierung und personalisierte Ausführung. Um die kontextuelle Reaktionsfähigkeit weiter zu verbessern, verfügt Airship Journeys über eine kanalübergreifende Verzweigung, die sich automatisch in Echtzeit dem Verhalten des Kunden anpasst. Airship Journeys überwacht und steuert die Nachrichten-Frequenz und verwendet Prädiktive KI, um Zielgruppen zu segmentieren und inaktive Kunden automatisch neu zu engagieren.

Durch die frühzeitige Nutzung durch The Allstate Corporation, Ding.com, GameStop, JCPenney, Kohl's, NBA International und TGI Fridays, sowie das Feedback dieser Firmen, wurde Airship Journeys exakt auf die komplexen Anforderungen globaler Marken ausgerichtet und ist nun in die Customer Engagement Platform integriert.

Vor kurzem erhielt Airship unter 18 Anbietern im Gartner Report Critical Capabilities for Mobile Marketing Platforms die höchsten Produktbewertungen in allen drei Use Cases einschließlich der Anwendungsfälle "Acquisition", "Engagement" und "Retention". Im Gartner Magic Quadrant for Mobile Marketing Platforms erreichte Airship 2019 die höchste Platzierung aufgrund seiner Praxistauglichkeit und die vollständig durchdachte Vision, die der Lösung zugrunde liegt.

Über Airship

Marketing- und Digital Experience-Teams bei Tausenden der weltweit renommiertesten Unternehmen verlassen sich auf die Customer-Engagement-Plattform von Airship, um tiefgründige Verbindungen zu Kunden herzustellen, indem sie relevante, orchestrierte Botschaften auf jedem Kanal liefern.

Airship wurde 2009 als Pionier im Bereich der Push-Benachrichtigungen gegründet und bietet Marken heute die Nutzerdaten, Engagement Channel, KI-Orchestrierung und Dienstleistungen, die sie benötigen, um Push-Benachrichtigungen, E-Mails, SMS, In-App-Nachrichten, Mobile Wallet Cards und mehr, im richtigen Moment an die richtige Person zu senden Vertrauen aufzubauen, Engagement zu fördern, Maßnahmen voranzutreiben und Mehrwert zu schaffen.

Weitere Informationen zu unserer Customer-Engagement-Plattform finden Sie auf unserem Blog, oder folgen Sie uns auf Twitter, LinkedIn und Facebook.

