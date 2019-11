FRANKFURT (Dow Jones)--Führungswechsel bei T-Mobile US: John Legere übergibt den Chefposten im Mai an Mike Sievert, wie die Deutsche Telekom mitteilte. Legere, der mit einem unkonventionellen Führungsstil das US-Geschäft der Telekom in den vergangenen Jahren zurück in die Erfolgsspur gebracht hat, bleibe Board-Mitglied. Den Zusammenschluss von T-Mobile US und Sprint wolle er zum Abschluss bringen.

"In den kommenden Monaten, wird mein Schwerpunkt auf dem reibungslosen Ablauf des Übergangs liegen", wird Legere in der Mitteilung zitiert. "Wir freuen uns darüber, dass John den Übergang unterstützen will und sich in seinen letzten Monaten als CEO von T-Mobile US auf den Abschluss der Akquisition von Sprint konzentrieren wird", erklärte Telekom-CEO Tim Höttges. Der Führungswechsel sei Teil einer "langfristig geplanten Nachfolgeregelung" an der Spitze von T-Mobile.

Sievert ist derzeit President und Chief Operating Officer von T-Mobile US.

Vergangene Woche hatten informierte Personen gesagt, dass der US-Büroraumanbieter Wework offenbar Legere als CEO abwerben wolle. Nach dem geplatzten Börsengang von Wework hatte der japanische Softbank-Konzern Ende Oktober die Kontrolle übernommen und ein neues Finanzpaket bereitgestellt.

November 18, 2019 08:52 ET (13:52 GMT)

